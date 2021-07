Да бъдеш Милчо Левиев

Велик. Антисистемен. Безкомпромисен с големи букви. Това са думите, с които приятели и колеги описват джаз пианиста и композитор Милчо Левиев.

"Кат' са' гътна, да знаете какво да правите." С тези думи през пролетта на 2019 г. той оставя записи, партитури и семпли за един необичаен проект: смесване на джаз и класика, авторски композиции и вариации на Шопен, Равел, Чайковски, Рахманинов, с нови вокали и текстове. На 12 октомври същата година Левиев умира на 81-годишна възраст. Както личи: само телом.

Посмъртният албум Sonata '57: The Last Dream of a Man From Plovdiv е завършен с участието на Вики Алмазиду, Теодосий Спасов, Антони Дончев, Ангел Заберски, Веселин Веселинов - Еко, музиканти от Гърция, където Левиев живее през последните години от живота си. Тук са Глен Ферис, свирил с Франк Запа, Фред Селден (част от саундтраците на "Маршът на пингвините" и "Карибски пирати"), Питър Ерскайн, бивш член на една от най-легендарните групи в джаза - Weather Report. За звука се е погрижил Валери Костов, пианист и дългогодишен довереник на Левиев в проектите му.