Книга: "Писмо до дъщеря ми" на Мая Анджелоу

Много съвременни движения като MeToo и Black Lives Matter стъпват и на нейната работа като активистка, водят се от млади хора, израснали с нейните лекции, стихове и книги, образовани и със самочувствие, изградено от личния пример на личности като Мая Анджелоу.

"Писмо до дъщеря ми" провокира още със заглавието, защото Мая няма дъщеря, а син. Книгата с двадесет и осем есета излиза през 2008 г. и е своебразно завещание, което неуморната активистка оставя на всички жени (и не само), за които тя е пример и надежда. Думата "дъщеря" е много важна за Анджелоу - с тежко трвматично детство, тя самата я чува за пръв път от майка си едва когато е 13-годишна. "Дъщеря" е най-нежното име, с което може да нарече читателите си и да ги приближи до себе си.

От толкова скъсена дистанция уроците на Мая Анджелоу нито за секунда не звучат наставнически или фалшиво: от менталното здраве до малките бели лъжи, филантропията, сексизма и насилието, търпението и уважението, та чак до обичаите в Мароко. Да, тя беше удостоена с честта да прочете стихотворението си On The Pulse of Morning на церемонията по встъпване в длъжност на президента Бил Клинтън, но тя е и майка, която отглежда сама сина си и получава психически срив. Нейната история казва, че това може да се случи на всеки и не е срамно да се потърси помощ. "Осъзнах колко трудно, ако не и невъзможно, е да отгледам чернокожо момче щастливо, отговорно и свободно в расистко общество." Тя разкрива пред читателя опасните си мисли в онзи момент - да грабне сина си и да скочи от прозореца.