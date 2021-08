Нека бъде светлина

Марта изглежда еднакво силно отдадена на участията си в България и Германия. Как намира баланса? За нея двете места са като деня и нощта. "Когато съм извън Берлин, той ми липсва, когато съм там, понякога ми натежава." Често оборотите на богатата арт сцена на Берлин изглеждат твърде високи. "Това ме амбицира и депресира едновременно." Противоречие, което всъщност я прави още по-близка до града. "Често пътувам за България и по този начин си създавам баланс между предимствата и недостатъците на мегаполиса. Но наличието на тази богата сцена в Берлин ме мобилизира и неусетно въвлича в интензивно търсене на нови методи. Това прави влиянието му върху артистичната ми практика незаменимо."

Повече около работата на Марта Джурина - в Instagram и на сайта ѝ.

До края на годината Джурина ще има участия в София, Цюрих и Берлин. На 25 август в КО-ОП открива изложбата No Artist Can Predict The Future? с участието на Джурина, Байрям Байрямали, Станислава Васева, Наталия Йорданова, Калоян Колев, Анна Комитска, Радостин Седевчев, Десислава Терзиева и Боримир Тотев.



В Цюрих тя ще бъде част от групова изложба, която открива на 4 септември в галерия "Марк Мюлер".



На 21 септември в музея "Берлиние галери" Марта ще има участие като един от художниците, които са отличени със стипендията "Еберхард Ротерс".



Освен престоя в Ню Йорк, наградата BAZA включва и самостоятелна изложба в Института за съвременно изкуство в София в близко бъдеще.