Кино: "Шан–Чи и легендата за десетте пръстена"

+ + + и ½ от 5



Още от същото: "Черната пантера"

Заслужено Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ще е касовият рекордьор на отминаващото лято. Различният супергероичен филм в заплашения от повторяемост каталог на Marvel (вече в Disney). В половината време се говори китайски, което означава субтитри за пазарите, на които най-много се разчита. Непознато лице в титулната роля, канадецът, роден в Китай, Симу Лиу, с важен за тук каскадьорски опит и досегашна кариера в ситкоми. Независим талант за режисьор - Дестин Даниел Кретон, с японски предци, автор на Short Term 12, с първата голяма драматична роля на Бри Ларсон като възпитателка в дом за проблемни тийнейджъри. Ларсон се явява и тук в епилог по средата на финалните надписи, но вече като Капитан Марвел.