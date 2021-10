Нюйоркски истории

Левит работи също като филмова монтажистка и режисьорка. Първия си филм, In the Street (1953 г.), заснема заедно с режисьорката Джанис Лоуб и писателя Джеймс Ейджи. Експерименталният късометражен документален филм се фокусира върху уличния живот в "Испанския Харлем" в Ню Йорк и минава за подвижен портрет на нейната фотография. Филмът се счита за един от основните предшественици на възникналия през 60-те години стил синема верите. За втория си филм, The Quiet One, тя е номинирана за "Оскар".

Хелън Левит е сред пионерите на цветната фотография. През 1959 г. с помощта на стипендия от фондация "Гугенхайм" тя се връща на същите места, които е снимала в началото на кариерата си. В този случай цветните ѝ вече фотографии свидетелстват за развитието на нов изобразителен език в нейното творчество.

За първите шест десетилетия от работата си Хелън Левит издава само няколко книги. Но през последните десет години от живота й изд. PowerHouse Books публикува серия книги с творчеството ѝ.