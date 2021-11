Звезди в черно

Петия си студиен албум, издаден на 12 август 1991 г., една от най-известните хеви метъл банди кръщават на себе си, Metallica. Заради почти изцяло черната обложка обаче този най-успешен албум на групата остава в историята като The Black Album и превръща Metallica в глобални мегазвезди. Дебютира директно на номер едно в класациите на десет страни и се превръща в един от най-продаваните албуми на всички времена с над тридесет и пет милиона копия по целия свят. От него излизат хитове като Nothing Else Matters, Sandman, Unforgiven.

Фотографът Рос Халфин снима фотосесиите за албума в One on One Studios в Северен Холивуд, а след това документира и чудовищното с обхвата си световно турне на бандата с над триста концерта между 1991 и 1993 г.

Сега в чест на 30-годишнината се появява книгата Metallica: The Black Album in Black & White, издадена от Reel Art Press (цена 50 евро).