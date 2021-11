Всички обичат Върджил Абло

В друго от популярните си и много успешни сътрудничества в кариерата си през 2017 г. Върджил Абло създава серията The Ten заедно с Nike. Той персонализира десет от най-емблематичните модела на марката. Книгата Virgil Abloh. Nike. Icons (изд. Taschen, 60 евро) представя в детайли целия творчески процес, резултатът от който е, че всеки чифт представлява "едновременно индустриален дизайн, готова скулптура и обувка". Оттогава е създавал още няколко дизайна, а сега, доста изненадващо за най-големите фенове на маратонките, той се насочва към Air Jordan 2, един от най-неуспешните и забравени модели на Nike, вдъхновени от Майкъл Джордан. Абло е сътрудничил също с IKEA с желанието "да даде художествено измерение на анонимните предмети". Негови модели носят звезди като Бионсе, Тимъти Шаламе, Ким Кардашиян, Серина Уилямс. Личният му профил в инстаграм има 6.5 милиона последователи.

Фотограф: The Gymnastics Art Institute & Virgil Abloh Art Studio and Design Practice. ©️2021

Едно от поредните потвърждения за затвърждаването на Върджил Абло като още по-влиятелна личност не само в модната индустрия дойде в края на юли, когато дизайнерът и LVMH (глобалният луксозен конгломерат, който освен марките Louis Vuitton и Moet Hennessy включва също брандове като Dior, Tiffany&Co, Kenzo, Dom Perignon и много други) обявиха в съвместно съобщение "значително разрастване" на своите "успешни взаимоотношения" и разработване на "съвместни нови проекти в луксозните категории". LVMH ще притежава шестдесет процента от Off-White, а Абло ще запази дял от четиридесет на сто и ще продължи като креативен директор на марката заедно с досегашните си функции в Louis Vuitton.

Според Бернар Арно, CEO на LVMH, от компанията вече са имали "привилегията" да станат свидетели на "изключителната креативност и визия" на Абло и са убедени, че той ще допринесе с "уникалната си чувствителност" в по-широк спектър от луксозни марки и проекти, включително и извън сферата на модата. За Върджил Абло партньорството внася "допълнителна мощ и мащаб, за да ускорим набраната инерция и да превърнем Off-White в една наистина луксозна марка с няколко линии". Той казва, че това е и възможност "да задълбоча дългогодишния си ангажимент за разширяване на възможностите за различни хора и насърчаване на по-голяма справедливост и приобщаване в индустриите, в които работя".

Книгата Virgil Abloh: Figures of Speech (издание на Museum of Contemporary Art Chicago and DelMonico Books/Prestel, цена 65 евро) включва в петстотин страници близо две хиляди изображения от личния архив на Абло, есета и интервюта, включително и с известния нидерландски архитект Рем Колхас. Неговото творчество в най-голяма степен вдъхновява самия Върджил Абло, когато започва да учи архитектура. През последните години двамата работят съвместно в различни проекти, включително и в изложбата Figures of Speech.