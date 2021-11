Рангел Васев и най-елегантната четка за грамофонни плочи в света

Четките на Ramar се предлагат на цени от 280 до 320 евро. Те са изработени от три вида дървесина - ясен, череша, орех, а отскоро има и серия от четки, с метално покритие и по-груба текстура. Tara, която е със златно покритие, е кръстена на любимата песен на Рангел - Everything You Touch Is Gold на Грегъри Портър. Четката Christo е сребриста и е вдъхновена от Кристо и опакования от него през 1995 г. Райхстаг в Берлин.

Прахът, който полепва по грамофонните плочи, далеч не е единственият проблем на аудиофилите. Иглата на грамофона също се нуждае от почистване. Ето защо всяка четка на Ramar има втора миниатюрна четка, наречена Angus. Тя се закрепва във вътрешността на капака с магнит и служи за почистване на грамофонната игла.

Специализираните аудиофилски издания бързо забелязват четките на Ramar и ревютата без изключение са блестящи. Повечето от тях отбелязват ефективността на четките при отстраняването на праха от плочите само с едно движение, след което те изглеждат така сякаш току-що извадени от обложката. Американското аудиофилско списание Stereophile дори нарича четките на Ramar "най-елегантните в света".

Всяка четка на Ramar има сериен номер, който указва кога и от какви материали е произведена. Качеството и устойчивостта са два от основните принципи на компанията, която предлага поправка на закупените от тях четки. Фотограф: Йордан Тодоров

През май т.г. четките на Ramar са отличени с престижната Германска награда за дизайн, която се връчва от 1969 г. от Министерството на икономиката и технологиите на Германия. Това е повече от забележително, защото Рангел макар и да има известен опит с обработката на дърво, далеч не е дизайнер. Но наградите и добрите ревюта, макар и добри за бизнеса, далеч не са крайната цел на Рангел. Той мечтае да разшири асортимента от аксесоари и да отвори кафене, в което меломаните от Берлин, град пословично известен с любовта си към винила, да се събират, за да слушат музика и да обменят плочи.