Light: България през 70-те, най-добрият филм на годината, шницели и уиски на корем

Кино: "Френският бюлетин" на Уес Андерсън

Някои нарекоха новия филм на неподражаемия стилист Уес Андерсън жанр сам по себе си, "любовно писмо до журналистите", а според Янко Терзиев това е може би най-добрият филм на годината. Възхвала на четящия и чувствителен човек, рамкирана като подготвянето на един брой на измисленото списание (вдъхновението е The New Yorker) The French Dispatch.

Календар

Пловдивският коледен базар "Капана" гостува в София; бягане за (мъжко) здраве Мустак Run; уиски шоу с дегустация на екзотични, премиум и колекционерски етикети от цял свят; нова книга с илюстрациите на Ясен Гюзелев; моноспектакъл на Деян Донков; кулинарен клас по време на пости и други идеи за свободното време. Тук са и премиерите по Netflix и HBO GO, в случай че предпочитате да гледате филми с дистанционно в ръка.