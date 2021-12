Наследството на Хелмут Нютън

Нютън култивира характерния си стил във френското издание на сп. Vogue в края на 50-те години. Работата му през 60-те е повлияна от film noir жанра и евтините криминалета, но почеркът, с който е познат днес, е развит чак в началото на 70-те. След като едва не умира от инфаркт по време на фотосесия в Ню Йорк през 1971 г., Нютън решава да се фокусира върху портретната и актова фотография. Тази промяна е белязана от спонтанен портрет на съпругата му Джун, която пуши на кухненската маса с разголена гръд. Годината е 1972-ра и това е само началото на серия провокативни фотографии на сексуално и физически властни жени, с които Нютън тества социалните и морални граници в следващите десетилетия.

Моделът Джени Капитен в Pension Florian (известен още като Salon Kitty). Берлин, 1977 г. Автор : © Helmut Newton Estate Източник: courtesy Helmut Newton Foundation Преглед на оригинала

Ретроспективата Helmut Newton. Legacy е допълнена от полароиди и контактни копия, които разкриват творческия процес на Нютън, публикации в международните медии и архивен материал. Паралелно с основната изложба, в т.нар. June's Room посетителите могат да разгледат фотографии на съпругата на Нютън Джун (1923 - 2021), известна с псевдонима Алис Спрингс. В тази паралелна експозиция са изложени портрети на известни личности като Вивиан Уестууд, Соня Рикел, Руди Гернрайх, Карл Лагерфелд, Ив Сен Лоран и Пиер Берже, Азедин Алая, Ники дьо Сен Фал, Рупърт Евърет и др., заснети в периода 1980 - 2000 г.

Автопортрет с модел в Hôtel de Passe. Париж, 1971 г. Автор : © Helmut Newton Estate Източник: courtesy Helmut Newton Foundation Преглед на оригинала

Нютън умира през 2004 г. на 83-годишна възраст. Според Геро фон Боем, режисьор на биографичния филм Helmut Newton: The Bad and the Beautiful, в кончината му има нещо поетично.

"Смъртта му беше трагична, но пасваше в цялостната история на живота му. Беше отседнал в "Шато Мармон" в Холивуд и отиваше да снима красиви жени на плажа в Санта Моника, когато получи инфаркт зад волана. Мисля си, че ако не беше умрял, той можеше да продължи да работи още дълги години. Хелмут определено не беше приключил."