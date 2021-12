Гъби за народа

Според СЗО близо 300 милиона души по света страдат от депресия. Възможно ли е психеделиците, група вещества, които са незаконни в България и в голяма част от света, да помогнат с решението на световната криза на психичното здраве? През последните години научни изследвания в едни от най-големите световни институции показват, че психеделиците могат да са незаменими помощници при психотерапията и да разкрият корена на проблеми като депресия, тревожност, PTSD и зависимости. Могат ли наистина да бъдат решение за всичко и ако е така, защо да притежаваш "магически гъби" е подсъдно?

Напоследък психеделичните ритрийти се превръщат в мода. Преди няколко месеца Amazon Prime пусна сериала "9 перфектни непознати", в който Никол Кидман е собственичка на ритрийт център и раздава психеделици на клиентите си, без да ги предупреди. Година преди това по Netflix излезе документалният филм Have a good trip, в който известни личности разказват за преживяванията си с психеделици. Темата е застъпена дори във филма на канадския лекар и изследовател на зависимостите Габор Мате The Wisdom of Trauma. Мате наскоро издаде и книга по темата, заедно с още двама психотерапевти. Но такава ли е реалността, каквато я виждаме по филмите?

В момента отговорът е като котката на Шрьодингер - "да" и "не" едновременно. В Google с ключови думи psychedelic retreat (психеделичен ритрийт), излизат близо 6 милиона резултата. Колко от тях се водят от съвестни и опитни психотерапевти? И колко могат да ви забъркат в още по-голяма каша, вместо да ви помогнат? Едва ли някой към момента може да отговори на този въпрос, защото психеделиците са нелегални и употребата им не е регламентирана. Няма институции, които да проверяват на кой ритрийт може да се вярва и кой трябва да бъде затворен. Причината е родена в хипи ерата.

Знам какво направи през 60-те

През 1963 г. рофесор Тимъти Лийри e уволнен от Харвард. Една от основните причини е иконичната му фраза "Tune in, turn on, drop out", с която проповядва използването на психеделици от всеки и навсякъде, сякаш са магическо хапче срещу всички проблеми.