Най-проклетият фестивал в най-близкия изток

От първото си издание през 2013 г. фестивалът, организиран от софийския The Wrong Bar (Николай Мареков и Руслан Русев), минава през различни формати и локации: София, село Войнеговци, град Панчево в Сърбия, а през 2020 г. и 2021 г. е в Пловдив. През годините гости на фестивала са били групи като The Subways, The Underground Youth и God is an Astronaut, посещавали България неведнъж, хип-хоп легендите Onyx и Delinquent Habits, чести са изявите и на изпълнители от близките балкански страни. През 2020 г. фестивалът се пренесе на Гребната база в Пловдив (локация, която вече беше разработена като концертно място от Hills of Rock).

Българската група Krekhaus на Wrong Fest 2021 Фотограф: Валентин Йорданов

Това лято въпреки все още сложното организиране на турнета покрай различните противоепидемични мерки и изисквания в Европа пред публиката излязоха надеждите на руската алтернативна сцена Shortparis, австрийците Mother's Cake, както и Lalar и Гайе су Акьол, които са сред големите имена на съвременната турска сцена, от своя страна вдъхновена от рокендрола в страната от 60-те и 70-те години.

Гайе су Акьол, хедлайнер на изданието през септември 2021 г.

Feels so right to be wrong

През следващата година Wrong Fest отново ще се проведе на Гребната база в Пловдив и се очаква да доведе най-популярната джипси пънк група - Gogol Bordello, които посетиха София през 2018 и чието миналогодишно участие се отложи, както и Viagra Boys, чийто нов албум Welfare Jazz почти сигурно ще има солидно присъствие в класациите за годината.

"Една от основните идеи на фестивала е той да се развива качествено повече, отколкото количествено", казва Никола Николов, един от организаторите на фестивала заедно с Wrong Bar, вокалист на пловдивската групата ТДК и водещ на музикалното предаване "Град под града" по Радио Пловдив.