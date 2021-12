20 въпроса: Екатерина Петрова

А пълният цитат, в случай че някой все пак се съмнява, е доста емфатичен: "All shall be well, and all shall be well and all manner of thing shall be well." В по-дългата си версия е включен от Т. С. Елиът в поемата "Литъл Гилдинг", един от четирите квартета, за които се твърди, че са допринесли най-сериозно Елиът да получи Нобеловата награда за литература през 1948 г. В превод на Владимир Левчев, фразата звучи така: "И всичко ще е добро, / и всеки ред на нещата ще е добър." Хубаво е да не го забравяме.