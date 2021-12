Occupy историята

The Dawn of Everything (или "Залезът на всичко", публикувана от Farrar, Straus and Giroux) е може би една от най-влиятелните, противоречиви и безспорно просветляващи книги, излезли през 2021 г. Приета много добре сред критиците, като дори най-консервативните от тях признават изследователската дълбочина и брилянтността на авторите - американският антрополог Дейвид Грейбър и британският археолог Дейвид Уенгроу (р. 1972). Грейбър, един от двигателите на Occupy Wall str., за съжаление умира малко след завършването на книгата, през септември 2020 г., когато вече е започнал да се превръща в рок звездата на научните среди в САЩ.

Грейбър - модерният ляв

Като убеден анархист и борец за справедливост Грейбър (1961 - 2020) среща немалко пречки в академичния си живот главно заради политическите си убеждения, които го правят обект на много полемики в университета "Йейл", където работи до 2005 г. Впоследствие е уволнен, а в интервю за New York Times той споделя, че причината не е в методите му на обучение, нито в честите му закъснения за лекции, проблем са били неговите поляризиращи убеждения.

След като не среща подкрепа в елитните американски университети, той се прехвърля в Лондон (LSE), където преподава до края на живота си и участва активно в немалко социални движения и протести. Звездата му на активист изгрява с движението Occupy Wall str. В Лондон държи реч на силно нашумелия протест Extinction Rebellion, но може би един от повратните моменти в кариерата му е книгата "Дългът: първите 5000 години". Bloomberg я описва като обобщение на икономическата история на човечеството през последните 50 века. Силно политическа, критикуваща устоите на американския капитализъм, книгата за дълга е най-продаваното му четиво поне до публикуването на "Залезът на всичко".

Дейвид Грейбър в Лондон, 2018 Източник: REX/Shutterstock

Историците сигурно са полудели

"Ще променим хода на историята, започвайки от миналото" - това са думи на Дейвид Грейбър, цитирани след смъртта му от неговия съавтор Дейвид Уенгроу по време на представянето на техния съвместен труд на събитие, организирано от The British Library през ноември т.г. Книгата, започнала като размяна на мисли и бележки по мейла между двамата учени, прераства във всеобхватно преразглеждане на историята на обществата, културното развитие, неравенствата, социалната еволюция и в крайна сметка се превръща в труд, който, използвайки нови доказателства от научните области на двамата, взривява досегашните схващания за случилото се през последните 30 000 години.