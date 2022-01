Do Look Up

След като веднъж се запалят, обикновените хора и без да са учени, могат да допринасят много за науката, най-добрият експерт по кости от мамути например е германецът Дик Мол, който не е завършил официално палеонтология. "Благодарение на напредналите технологии, например смартфоните, обикновените хора помагат на учените да решат даден научен проблем - това е най-новата и бързо развиваща се тенденция и се нарича Citizen science", казва Никола Кереков. Хора чрез висококачествените микрофони, с които са оборудвани съвременните телефони, помагат със запис на звуци в дивата природа заедно с геолокация, за да бъдат локализирани определени видове птици или насекоми на дадена територия. Друг пример са хилядите любители астрономи, които наблюдават небето, а част от данните в техните снимки могат да се използват от астрономите, например за откриване на астероиди. В България любителите орнитолози също се включват активно в научната работа наравно с учените, като участват в мониторинга на видовете и документиране на тяхното поведение. Дори собствениците на домашни любимци могат да съдействат на учените, като провеждат поведенчески експерименти с тях, като следват предварително съставени от изследователите инструкции. Технологиите овластяват и дават голям ресурс, но могат и да пречат в правилната комуникация.

Технологиите и научните открития напредват по-бързо отколкото обществото може да ги разбере, същевременно отделните клонове на науката се профилират все по-тясно, затова нараства нуждата от мостове, които да свързват сложните научни концепции с хората. Пандемията през последните две години засили тази нужда, защото парадоксът е, че когато се появиха ваксините, на които разчитахме, хората отказаха да се ваксинират, което ще удължи пандемията до безкрай.

Във филма, за който всички говорят напоследък - Don’t Look Up, Леонардо ди Каприо играе учен, който се опитва да обясни надвисналата над планетата Земя опасност. В края на филма, уморен от това да не разбират научните му аргументи, той казва само: The science is solid