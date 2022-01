Един румънец в "Ню Йоркър"

Няколко години след пристигането си в Милано Сол Стайнбърг започва сътрудничество като карикатурист със сатиричните издания Il Bertoldo и Settebello. Заради еврейския си произход през 1941 г. Стайнбърг е изгонен от управляващия Италия фашистки режим. Той успява да стигне до САЩ, където през 1943 г. се присъединява към въоръжените сили и получава американско гражданство. Назначен към разузнавателнитае служби, той пътува до военните фронтове в Китай, Индия, Северна Африка, Италия. Много от рисунките за военния живот изпраща на "Ню Йоркър". Сътрудничеството му с американското списание продължава шестдесет години, като той е автор на деветдесет корици. "Аз съм писател. Рисувам, защото същността на добрия текст е в неговата прецизност и защото рисуването е точна форма на израз", казва Сол Стайнбърг.

Gallery of Milan, 1951 Автор : Сол Стайнбърг Източник: © The Saul Steinberg Foundation/Artists Rights Society (ARS) New York Преглед на оригинала

Доказателство за превръщането на Сол Стайнбърг във важна част от американското изкуство на ХХ век е и първата му голяма ретроспектива в Whitney Museum of American Art в Ню Йорк през 1978 г.

"В онези години не съществува друг американски графичен дизайнер с подобно образование, което заедно с неговия безспорен талант го превръща в единствено по рода си присъствие в американските арт среди. Неговата слава е свързана със странен парадокс: колкото повече неговите рисунки и творби са известни по целия свят, репродуцирани и имитирани, като например известната му илюстрация View of the World from 9th Avenueq публикувана на корицата на The New Yorker през март 1976 г., толкова по-малко е свързано името му с тези произведения", пише редакторът Марко Белполити в послеслова към съпътстващата изложбата книга Steinberg A-Z (издадена от Electa, 42 евро). Наподобяващата енциклопедия книга анализира многобройните аспекти в творчеството на Сол Стайнбърг от архитектурата до рисунките, връзката му с Милано и с Ню Йорк, личната му кореспонденция, приятелството му с творци, сред които Алдо Буци, Александър Калдер, Алберто Джакомети и Льо Корбюзие. Изданието от шестстотин страници авторите представят като портрет, или "по-скоро "карта" на дизайнер, художник, карикатурист, илюстратор, скулптор и изобретател на неща".

Сред приятелите на Стайнбърг са също писателите Сол Белоу и Кърт Вонегът, както и роденият в България артист Кристо. Запознават се през 1965 г., а приятелството им продължава през целия им живот. "Кристо и аз сме дядовци в смисъл, че направихме прехода на мъже от Изтока към Запада рязко, за период, който иначе можеше да отнеме поколения. Възхищавам се на Кристо като художник, който е измислил себе си. Той не само измисли себе си; той измисли своето изкуство и, още по-удивително, той измисли своята публика", казва Сол Стайнбърг в интервю през 1987 г.