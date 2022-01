Домът, моят приятел

Допреди само няколко години въпросът "Шпионира ли ви вашата прахосмукачка-робот" би прозвучал като виц или реплика, изпаднала от диалог на привърженици на конспиративните теории. В края на 2020 г. екип от изследователи от Института по напреднали компютърни науки към Университета в Мериленд, САЩ, демонстрира, че все по-популярните роботизирани домакински прахосмукачки действително могат да бъдат хакнати дистанционно, за да изпълняват ролята на микрофони.

"Показахме, че въпреки че тези устройства нямат микрофони, сме способни да пренастроим системите им за навигация така, че да шпионират разговори и потенциално да разкриват лична информация", казва Нирупам Рой, който е сред участниците в изследователския екип. Много други устройства, сред които и кухненският мултикукър, могат да служат за подобни цели. Според екипа тяхното откритие ще накара производителите "да намерят решения за предотвратяване на този вид атаки".

Голямо изследване за дома на бъдещето, направено от намиращия се в Лондон UCL Institute of Healthcare Engineering, обаче посочва, че много вероятно е в съвсем близко бъдеще потребителите да бъдат принуждавани или дори сами с готовност да се разделят с част от смятаните до скоро за неподлежащи на договаряне лични данни. В замяна на ползи от различно естество, сред които независимост и качествени медицински грижи в напреднала възраст, по-здравословна домашна среда, по-леко и прагматично взаимодействие с технологиите, все по-ефективна екосъобразност.

Чаша на изложбата в Лондон разказва какво ще може да прави след още няколко години - да събира информация за жизнените параметри на човека, който я ползва Фотограф: Mike Massaro

Голяма част от проучването беше показано наскоро под формата на интерактивната изложба Tomorrow's Home в Museum of the Home в Лондон, създадена заедно с компанията The Liminal Space. Не е изненада, че бъдещата визия както конкретно за дома, така и за живота по-общо е някъде по средата между утопията и антиутопията.