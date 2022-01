Мъжете също плачат

"Успешните инициативи в подкрепа на психичното здраве перифразират традиционните разбирания за мъжественост, като представят търсенето на помощ и подкрепа като мъжествена сила", смятат от Европейската комисия. Пример е информационна брошура за депресията, в която търсенето на подкрепа се представя като отговорно, рационално и смело поведение. Американските мъже, страдащи от депресия, които прочели брошурата, били по-склонни да потърсят помощ. Същия ефект могат да имат изказванията на уважавани публични личности. Плувецът Майкъл Фелпс казва, че през цялата си кариера се е борил с депресия и тревожност и му е било трудно да намери помощта, от която се е нуждаел. "Когато започнах да говоря за проблемите си, почувствах не слабост, а сила", казва Фелпс. A през пролетта на 2020 г. The New York Times публикува статия, озаглавена "Лидери плачат на работа. Може би това е хубаво". Димо Стефанов, който се занимава с природосъобразно земеделие и куполно строителство, е преживял този феномен на практика. Преди няколко години по време на доброволчески проект в Тайланд за първи път попаднал в среда, в която видял примери за открито споделяне от мъже, и това му позволило да разчупи своя модел. "Образът на мъжа е свързан с твърдост, но от прекалена твърдост ставаме чупливи. Осъзнах, че постоянно съм в бойна готовност, винаги нащрек някой да не ми навреди, в режим оцеляване", казва Димо. Разбрал, че по този начин сам си пречи да се свърже с другите и да има пълноценни преживявания. От противоположната страна на "токсичната мъжественост" стои положителната или здрава мъжественост, която вече е огромно движение в социалните мрежи, с милиони публикации, в които мъжете се подкрепят, споделят и говорят открито за психичното здраве. Сега, след като обръща внимание на преживяванията си, Димо казва, че се свързва с това да е мъж по по-здравословен начин. "Готов съм да не бъда постоянно прав. Приемам, че може да има и друга истина, което е много различно от колебанието в себе си. Това ми помага да отстоявам границите си и да комуникирам нуждите си. Не да се налагам, а да изрязвам мнението си по ясен и неязвителен начин." Някои учебни програми в Западна Европа вече също обръщат внимание на положителната мъжественост. Например PSHE Association помага на учители и училища да включат грижата за психичното здраве в учебните програми. А неправителствената организация The Good Lad Initiative предлага практически обучения в групи за млади хора, особено момчета, така че да говорят за трудностите си, да се подкрепят взаимно и да търсят помощ.