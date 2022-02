Дума за един милион долара

Wordle става толкова популярна, че в началото на февруари The New York Times я купуват от програмиста за поне един милион долара, не уточняват колко точно. Всички фенове се надяват да си остане безплатна, както Джош Уордъл е обещавал неведнъж в интервюта. Още по-важно е, че той се е зарекъл да не използва по какъвто и да е начин данните на потребителите или информацията за потребителското поведение, което, знаем, е най-масовият начин за монетизиране на една игра. На 15 февруари The New York Times направиха и няколко промени в играта, изваждайки от нея думи като slave (роб), които смятат за обидни. Интересно е, че преди време две думи масово затрудниха играещите: rebus и tapir, и двете са идентични с българския им превод.

Wordle вдъхновява версии на други езици, съвсем отскоро и два различни сайта предлагат на български: wordle-bg.ggerganov.com и lordcris.github.io/wordle-bg. Третият вариант в България е duma.fun, където има по две думи на ден: в 9 сутринта и в 9 вечерта. Създателят, програмистът Красимир Цонев, играе оригиналната игра от един месец - "английският ми език обаче много често се оказваше недостатъчен и затова реших, че трябва да играя български вариант". Създава играта за един уикенд, използва онлайн тълковен речник, от който изважда 5000 петбуквени думи. "Реших да филтрирам по-странните думи, свеждайки ги до 2000, от които всеки ден се генерират две случайни", казва Цонев. Смята, че в играта трябва да има само съществителни, защото, когато добавим прилагателни и глаголи и всичките им производни, задачата става доста трудна. Предстои му да доизчиства грешки и е на линия за обратна връзка. А защо е решил да наруши основното правило от една дума на ден: "Човек трябва получи доза забавление в началото, но и в края на работния си ден.🙂 Играта е много "зарибяваща" и по една дума на ден за много хора е твърде малко."

Ако сте много запалени, сте готови и за така нареченото следващо ниво или новите игри, вариращи и гравитиращи около Wordle, които изникват буквално всеки ден, като географската Worldle. Отново имате шест опита да познаете, но този път виждате карта на държавата, ако не я познаете, резултатът показва процента грешка и колко километра сте далеч от верния отговор/държава. Появи се и Quordle, който е на практика Worldle по четири. Вася Атанасова споделя, че за нея номер едно е математическият Нърдъл - "за разлика от класическите "Бикове и крави", които са само напасване на четирицифрени числа, при Нърдъл има аритметически операции и равенства". Нови версии излизат буквално всеки ден, въпросът е кога и дали ще свърши ентусиазмът на играещите.