Книга: "Времето" на Джени Офил

Книга: Джени Офил - "Времето"



Издателство: "Кръг"



Цена: 15.90 лв.



Превод: Бистра Андреева

"Тревогата на младия човек: Ами ако нищо, което правя, няма значение? Тревогата на стария човек: Ами ако всичко, което правя, има?"

В краткия роман "Времето" писателката Джени Офил събира няколко от актуалните теми и съвременни тревоги - от социалното неравенство, през климатичната криза до сътресенията в американското общество - през образа на главната героиня Лиза. Тя е библиотекарка, която често наблюдава настроенията на студентите около нея, уморена е от майчинството, брака си, проблемите на зависимия си от наркотиците брат, но все пак се справя с жонглирането на всички задачи: "Аз съм като жена, която носи пълна чаша в стая с непознати и се опитва да не я разлее." На английски книгата излиза през 2020 и попада в няколко престижни класации за роман на годината.

Джени Офил всъщност не е ново име: тя пробива на литературната сцена през 1999 г. с романа Last Things. Минава повече от десетилетие, преди тя да се реши на следваща стъпка. През 2010 г. излиза дебютът ѝ в детската литература (17 Things I'm Not Allowed to Do Anymore), а четири години по-късно - Dept. of Speculation, роман, който влиза в класацията на New York Times за най-добри годишни заглавия и е номиниран за наградата PEN.