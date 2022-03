Україні на фокус

В годините между анексирането на Крим и руската инвазия от Украйна идваха истории и новини, които не са свързани само с политически сътресения и военно напрежение: през последното десетилетие страната имаше големи пробиви откъм кино и музика, но в изкуството особено внимание получиха украинските фотографи и като цяло имиджа на Киев, Лвов и Одеса като разрастващи се градове, които обединяват фестивали, нови места, млади и ентусиазирани артисти. В близкото минало голямо влияние върху визуалните изкуства има и Харков.

"Украинските фотографи снимат страната в цялото ѝ разнообразие и това е най-голямото им предимство: като че ли чужденците имат доста точни предварителни очаквания какво ще видят и слагат разбираеми за всички рамки на видяното, особено когато става дума за събития като войната", казва Павло Борщенко, роден през 1988 г. в малкия град Суми в Северна Украйна (изграден наново след Втората световна война), впоследствие реализирал се в Киев. Той е един от фотографите, които постепенно привличат международно внимание. Негова е корицата на новото издание на англоезичното издание за Източна Европа Kajet Journal, а годината започна с показване на работата му в Париж.

Павло е също така един от милионите, които са напуснали дома си след 24 февруари, първия ден на инвазията. "Всички сме приковани към новините, следим какво се случва и се опитваме да покажем на света ставащото." В момента се намира на "сравнително сигурно място" в западната част на Украйна и продължава в домашни условия редовната си работа като разработчик (developer). Той завършва компютърни науки през 2011, през 2015 г. започва да снима по-редовно, а не след дълго е вече част от фотографската сцена на Киев. "През последните години Киев се превърна в място, в което истински ми се иска да живея, градът израсна много - от интересни архитектурни проекти до ресторантьорската култура, която стана част от всекидневния живот. Надявам се нещо от това да оцелее и да продължи да се развива след войната."

I See Nothing, I Hear Nothing, I Am Silent