Книга: "Изгубената красота на острия ум"

Вниманието ни е изчерпаем ресурс, който разпиляваме сред шум, повърхностни дразнители и нетрайни награди, вместо да го използваме устойчиво, казва Йохан Хари, авторът на "Откраднатият фокус" (Stolen Focus: Why You Can't Pay Attention - and How to Think Deeply Againl; Crown, 2022). Социалните мрежи са основният виновник за парцелираното ни внимание, но те се появяват в среда, която вече не се грижи достатъчно за когнитивното ни здраве.

През последния половин век спим по-малко, обитаваме по-замърсена околна среда, поглъщаме по-нездравословна храна. От хилядолетия хората са влюбени в бързината, но културата ни е превърнала скоростта в цел и проблем. Говорим по-бързо, отколкото нашите предшественици преди половин век, и жителите в градовете крачат по улиците с 10% по-забързан темп. Ние не само се движим и действаме по-бързо във физическия свят, но живеем и с усещането за ускорение. Изследване на Техническия университет на Дания сочи като причина скока в количеството информация - изложени сме на почти пет пъти повече съдържание за единица време, отколкото преди 30 години. Изобилието бута към скоростно потребление - колкото повече информация влиза в системата, толкова по-малко време прекарваме, съсредоточени върху нея. Плъзгаме се по повърхността, жертвайки дълбочината и многоликостта на разбирането. Бързината фрагментира вниманието, докато бавното действие тренира ума да се концентрира задълго, пише Хари. Но защо не редуваме бързия и бавния свят?

През 60-те години на миналия век компютърният свят изковава термина multitasking - машините се справят успешно с няколко операции едновременно. В стремежа към по-висока ефективност на работната сила бизнесът прегръща идеята, но устойчивостта и продуктивността на човешкия мозък, който прескача между три или пет задачи, се оказват мит.

Представете си, че шофирате кола по магистрала с четири ленти, където друг шофьор лудешки ги сменя на всеки три минути. А дали искаме да ни оперира хирург, който на всеки три минути се разсейва? Жонглирането между няколко дейности - както невронауката доказва - отглежда грешки, калпаво изпълнение на задачите и слаба, неуслужлива памет. С възхода на социалните мрежи илюзията multitasking окуражи култура на "разсейването". Ненаситно скачаме между три, пет или шест канала на информация и устройства, вместо да признаем присъщите ограничения - за разлика от машините човешкият ум във всеки момент може да работи само по една задача.