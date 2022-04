Гневът на една българка накара британците да чуят гласа на Източна Европа

"Войната в Украйна ми напомни защо написах книгата Here to Stay: след Брекзит беше много силно желанието ми да се чуе нашият глас, гласът на източноевропейците, на мигрантите. По същия начин сега е важно да се чуе гласът и на украинците", казва Ива Александрова. Тя е специалист по миграционните въпроси повече от десет години, ангажирана професионално в Австрия, Индия и най-вече Англия. В момента живее в Бахрейн и работи за Международната организация по миграция към ООН, където я намираме за видеоинтервю.

Преди това прекарва над осем години в Лондон. Книгата й Here to Stay. Eastern Europeans in Britain беше публикувана преди няколко месеца във Великобритания от Repeater Books. (Издателството е основано през 2014 г. с мисия да даде поле за изява на разпилените и изолирани гласове, които се противопоставят на "капиталистическия реализъм". Мотото на Repeater е "Живи сме и не сме съгласни".)

Въпреки критиките, които Ива отправя като вътрешен човек, идващ от средите на прогресивните и либерални англичани, към самите тях и въобще към всички допуснали Брекзит, отзивите за книгата й в самата Англия са повече от положителни. "Провокативна и добре информирана, Александрова дава глас на хора, които са жизнената част от британския социален и политически живот, за които често се говори, без да бъдат изслушани", пише Даниел Трилинг от The Guardian. Водещият английски журналист и главен редактор на новините в BBC Пол Мейсън, автор на няколко исторически книги и политически теории, също пише своето одобрително ревю за Here to Stay.

В момента книгата става все по-актуална на фона на дебатите на Острова какъв статут да получат украинските бежанци, бягащи от руската агресия. "Още е рано да се каже дали и кои от предразсъдъците, с които ние, източноевропейците в Англия, се сблъскахме, ще се проявят и спрямо хората които, сега идват от Украйна. Обществената реакция в Англия е много положителна", смята Ива.