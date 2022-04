Какво ново за слушане

Поколението на 80-те за новия свят

Сегашната поп култура, от мода през кино и сериали, носи безкрайно много препратки към 80-те години. Хората, които реално са създали тенденциите, които сегашното време припомня, се оказаха изненадващо активни през 2022 г.

Дълги години Tears for Fears комфортно стояха в носталгията - те бяха на нещо като вечно турне, докато Shout и Everybody Wants to Rule the World имаха вечно присъствие в радиоефира, а Mad World беше удостоена с кавър от кого ли не. Излезе първият им албум от цели 18 години насам - многократно започваният и прекъсван The Tipping Point, който за седмица върна дуото там, където беше и през 80-те. Част от песните са тематично свързани със смъртта на вокалиста Роланд Орзабал.

Tears For Fears

Дуото Soft Cell, свързано с два от най-големите хитове на ранните 80-те - Tainted Love и Say Hello Wave Goodbye, се събра за финален концерт през 2018 г., но дали по сценарий или не, това се оказа прелюдия към пълноценно завръщане. Предстоящият им албум Happiness Not Included излиза на 6 май, а често апокалиптичната атмосфера около новините напоследък получи танцувална синт интерпретация със сингъла Heart Like Chernobyl. Това ще бъде първи нов албум за Soft Cell от две десетилетия насам, а наскоро те обединиха сили с Pet Shop Boys за песента Purple Zone.

За Bauhaus, една от първите групи, свързвани с постпънка и готик естетиката, събиранията, предшествани и последвани от междуличностни конфликти, вече са се случвали няколко пъти. През март те пуснаха първи сингъл от 2008 г. насам - Drink the Wine, експериментално записван без никой от музикантите да знае каква е партията на другия.