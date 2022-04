Говори Венеция

В There you are синтаксисът е в процес на разпад, връзките, които позиционират частите на речта и артистичните визуални елементи на разказа, са разделени от бялото вакуумно пространство на паузите, а това създава едно абстрактно място за думи и обекти, в което всеки може да навлезе навътре в себе си и да го интерпретира така, както го усеща.

Пространството на биеналето, където е представен проектът на Михаил Михайлов, куриран от Ирина Баткова Фотограф: Калин Серапионов

Илюзорният минимализъм на изложбата е изпълнен с детайли, които провокират публиката мисловно и физически да играе с тях, да се опитва да разбере тяхното предназначение и да ги използва. Тяхната странност и привидно безсмислие отварят сетивата към аналогии със странността и безсмислието в нашия живот. Тишината на изложбата е символична, защото представя друго измерение, в което хората търсят своя ъгъл, където физически могат да прилепнат и да се чувстват на мястото си, защитени, извън агресивната динамика на реалността.

А това е само моментно преживяване, защото предизвикателствата, пред които ни поставя светът, се отразяват като ехо върху съдбата и мисленето на всеки един от нас - никой не е защитен от неочакваните обрати в живота и тревожността от търсенето на смисъл неизменно ни настига и иронично ни поставя в позицията на There you are.

*Заглавието е на редакцията