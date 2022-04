Всички на биеналето

С едногодишно закъснение, предизвикано от стриктните мерки във време на пандемия, Венецианското биенале се завръща подобаващо. 59-ото издание на престижния арт форум събира почитателите на съвременното изкуство във Венеция от 23 април до 27 ноември. По традиция първите три дни преди официалното откриване на биеналето са запазени за предварителното разглеждане на основните изложби и съпътстващите събития от професионалната аудитория - галеристи, колекционери, артисти и медии.

Тази година интересът към биеналето е особено голям и заради кураторката Чечилия Алемани, която избра за основна тема заглавието на книга с приказки и илюстрации на художничката Леонора Карингтън (1917 - 2011) - The Milk of Dreams ("Млякото на мечтите"). Създадена специално за синовете й Габриел и Пабло, книгата описва приключенията на чудати герои - момче, което има криле вместо уши, и дете, чийто най-добър приятел е любопитен крокодил. Кратките истории са разказани с думи и интересни рисунки, в които прозира талантът на една от големите представителки на сюрреализма в изкуството.

На официалната пресконференция, на която беше обявена темата на Биенале '22 в края на миналата година, Чечилия Алемани каза, че изборът на Карингтън е провокация в много посоки за артистите от цял свят. Освен това е директно подсказване, че в рамките на 59-ото издание ще има специален акцент върху жените в изкуството.

Венецианското биенале за изкуство, което е и най-голямата международна изложба, посреща публика в две изложбени пространства - Giardini и Arsenale, където тази година ще представят интерпретацията си върху темата, заимствана от заглавието на книгата на Карингтън, 213 артисти от 58 държави, включително и България. В тандем с кураторката Ирина Баткова работещият между Париж и Виена български артист Михаил Михайлов ще предизвика посетителите в игрови модел, наречен "Ето къде си" (There you are). Проектът беше избран от седемчленно жури сред 17 кандидатствали предложения и включва рисунки, инсталация и пърформанс, изработени специално за мястото, отредено за българското участие.