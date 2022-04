Календар: Секс и драма, дегустация на уиски, ром и вино, Star Wars Quiz, цирк

до 2.05

6Fest. Пловдив отново посреща фестивала за улични изкуства, който тази година е

посветен на огнените спектакли. Очаквайте по един такъв след залез слънце. В събитието участие ще вземат Пътуващ театър "Скрин", Цирк "Играчка-Плачко", Театър на огъня и сенките Fireter, "Блоко Бринкадейра", Огнена група "Феникс", "Агни Сатя". Пловдив, вход свободен. Повече информация за FB страницата www.facebook.com/6fest.streetart и на www.6fest.art

4.05

Вечер, посветена на екологичното кино: Just Eat it! Прожекция на документалния филм Just eat it! A food waste story, проследяващ пътя на храната - от полето до сепариращите машини и фабриките, витрините, домашната трапеза и кофата за боклук. Колко храна всъщност се губи по веригата, а и колко от нея е годна за консумация? The Steps, 19:00 ч. вход свободен

4.05

Star Wars Quiz. Феновете на филмовата космическа сага са поканени навръх световния Star Wars ден на куиз вечер, по време на която да демонстрират или обогатят своите знания за нея. Водещи са DJ Marti G от Star Wars Museum и Данаил Найденов от Casa De Vader/My Star Wars Room. Куизът ще се проведе в шест кръга, като за най-запалените почитатели ще има изненадващи музикални, видео и тежки въпроси, но и награди. Записвания на лично съобщение в страницата на Клуб "Терминал 1", краен срок до 17:00 ч. на 4 май, такса: 5 лв. Клуб "Терминал 1", 19:00 ч.