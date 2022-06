Фестивалите през лятото: мисия възможна

Из Балканите и у нас

Nick Cave & the Bad Seeds все още не са гостували в България и същевременно продължават да са изключително обичани в Западните Балкани: те ще са хедлайнери на два фестивала в региона: Exit (7-10 юли, където ще бъдат в компанията на предимно хип-хоп и поп имена) и Inmusic (20-23 юни, където ще свирят още Deftones, The Killers и някои от най-популярните китарни групи в момента - Idles, Fontaines DC, Dry Cleaning). За Ник Кейв концертите идват след наторва щи събития в професионален и личен план - той и групата му се отправят на турне след смъртта на един от синовете му в началото на май, два скорошни албума и един документален филм.

Две от най-големите събития в региона ще са в Румъния - Summer Well в близост до Букурещ (12-14 август, Nothing but Thieves, Future Islands и Arctic Monkeys, които са в Бургас на 12 август) и Electric Castle в Клуж (13-17 юли, с Gorillaz, Moderat, Editors).

Muse ще издадат новия си албум Will of the People в края на август, но ще подгреят очакването за него с няколко летни изяви, включително на фестивала Eject в Атина на 29 юни.

В Скопие дванадесето издание отбелязва Zdravo Mladi (12 септември), един от най-достъпните фестивали в съотношение на цена и качество.