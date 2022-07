Книга: Why We Fight

По време на Втората световна война eдин математик осуетява краха на военния въздушен флот на САЩ. Когато след атаки по вражески цели американските самолети се завръщат с надупчени крила и фюзелаж, военните предложили на инженерите да укрепят тъкмо тези части. Ейбрахъм Уолд съзрял риск другаде: не крилата и тялото, а двигателите и пилотната кабина се нуждаят от защита.

Логическата грешка на военните е известна като предубеждението на оцелелите - избираме опита на победителите и пренебрегваме какво разказва провалът.

Тъкмо по обратния път вървим, когато анализираме войната - вглеждаме се само в конфликтите, ескалирали до кръвопролитие, пише Кристофър Блатман в книгата "Защо воюваме: Корените на войната и пътищата на мира" (Why We Fight: The Roots of War and the Paths of Peace, 2022). Лесно ще обвиним демографията, бедността, етническата пъстрота или глада за ресурси за войните. Реалността е по-различна: тези условия присъстват в общества, живеещи както във война, така и в мир. Могат да изострят сблъсъка, но сами по себе си не драсват клечката кибрит.

Дали жените лидери гарантират мир? Социолозите биха подсказали, че "да": жените са с една трета по-склонни от мъжете да търсят компромис. Но ако на лично ниво нагласите се стремят към мир, груповата динамика очевидно филтрира мотивацията и моделира поведението другояче. Премиерите на Великобритания и Индия Маргарет Тачър и Индира Ганди печелят репутация на лидери с твърда ръка. И не са изключение. Историческо изследване, покриващо последните стотина години, сочи, че държавите, ръководени от жени, влизат във война със сходна честота, сравнено с държавите, ръководени от мъже.