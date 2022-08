Смъртта на списанията е силно преувеличена

Той се връща в България след пет години в Берлин, където се запознава именно с вълната нови и независими издания, които през първите десет години на XXI век върнаха списанието като адекватна печатна форма, дадоха силна алтернатива на противоречивите онлайн тенденции и към средата на десетилетието започнаха нов разговор за смисъла на качествената журналистика и визуалната комуникация.

Георги започва да събира Monocle, берлинското 032c и често обира каквото намери в популярната верига за подобни издания в града "do you read me?!". "Разбрах, че все още не всичко е в интернет, оцених стойността на редакционно съдържание, върху което екип от хора са вложили старание и замисъл. В ерата на безкрайния произволен "контент", който ни залива отвсякъде, една добре проучена статия на хартия придобива още по-голяма стойност и по-дълъг живот."

Той вижда и едно поколенческо обръщане в печата, тъй като всичко дигитално бързо изчерпва чара си и любопитство рядко е провокирано. Мичоков на няколко пъти организира добре посетени събития в Coffee Syndicate на ул. "Московска", на които всеки може да разгледа и купи издания, сътрудничи и с artnewscafe в Пловдив. "Хората искат да видят, пипнат и до голяма степен помиришат свежо списание. На живо печатът е много по-привлекателен от снимка с висока цена на сайта. Все пак това е и причината Paper Pages да съществува - субективната идея, че съдържание, напечатано на хартия, има по-голяма стойност от текст и изображение на екраните ни. И все пак списанията са за разлистване: често откриваш нещо вдъхновяващо или красиво, докато просто безцелно разлистваш страници. Това чувство на откритие много често липсва от силно персонализираните ни онлайн фийдове."

Според него е напълно възможно на някакъв етап Paper Pages да се развие и като физически магазин. Дори и на пръв поглед този фокус да изглежда нишов, според него всъщност има достатъчен интерес към този вид списания. "Вчера получих най-голямата поръчка до момента - от хотел на Черноморието, който и в бъдеще ще снабдявам редовно със списания." Планира през следващата година да разшири селекцията от издания, мрежата от партньори като заведения, хотели и бутици, както и цялостния асортимент от продукти и услуги - coffee table книги от нови издателства, принтове от любими илюстратори, опцията за различни видове абонаменти.