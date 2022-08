Страх и гняв в "земята на свободните"

Чуха се множество идеи, предлагащи начини, по които могат да бъдат направени структурни реформи във Върховния съд на САЩ. Например задължителна възраст за пенсиониране или въвеждане на ограничение от 18 години мандат за съдиите. Друго предложение, обикновено наричано court packing (буквално "събиране на съда" - бел. прев.), е да се увеличи броят на съдиите в състава на Върховния съд. Това обаче лесно може да има обратен ефект, тъй като републиканците вероятно няма да се поколебаят да отмъстят, използвайки същата стратегия в бъдеще за постигане на собствените си политически цели.

Вследствие на решението на "Добс", което твърди, че всеки щат трябва да има свободата да решава, няма действия, които президентът Байдън може да предприеме, за да възстанови националното "право" на аборт. Той обаче подписа изпълнителна заповед, описана от CNN като опит "да се защити достъпът до медикаментозен аборт и спешна контрацепция, да се защити неприкосновеността на личния живот на пациентите, да се предприемат усилия за обществено образование и да се засилят сигурността и правните възможности, налични за тези, които търсят и предоставят аборт".

За по-възрастните американки, металната закачалка е смразяващ символ от времената преди историческото решение на съда по случая "Роу срещу Уейд" (1973), легализиращо абортите. Закачалката символизира отчаянието и ужаса на жените, оставени без избор, които често са били принудени сами да опитват да прекъснат нежелана бременност в домашни условия и с риск за живота и здравето си. През април 1969 г., над 300 000 демонстриращи във Вашингтон носят на вратовете си метални закачалки и плакати "Никога повече". През май 2022 г. закачалката се завърна. Източник: Shutterstock

В момента абортите са (или скоро ще бъдат) незаконни в 16 американски щата, а институтът "Гутмахер" - организация за репродуктивно здраве и политика, прогнозира, че 26 щата вероятно ще забранят процедурата в много близко бъдеще, може би дори в случаи на изнасилване или кръвосмешение. Дни след решението медиите в САЩ вече съобщават за огромен скок в броя на записаните часове за вазектомия и връзване на маточните тръби, което се случва на фона на куп ограничения върху продажбата на спешна контрацепция.

В статията The Future of Abortion in a Post-Roe America, публикувана в The Atlantic, авторът отбелязва, че близо 90% от американските окръзи нямат клиника, предлагаща аборти, и това въпреки статистиката, че около 18% от бременностите в тази страна завършват с аборт и че около една четвърт от американските жени ще направят аборт преди 45-годишна възраст.