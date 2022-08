Пътеводител в света на берлинския дюнер

Едно от най-популярните места, които предлагат класически дюнер от телешко месо, е закусвалнята Hasir в Кройцберг (Adalbertstraße 12, 10999 Berlin). Разположена на ъгъла на улиците "Ораниенбургерщрасе" и "Адалбертщрасе", недалеч от популярната метростанция "Котбусер Тор", днес Hasir се ръководи от фамилията Айгюн. Към закусвалнята има и традиционен ресторант със същото име, който предлага множество турски специалитети като адана кебап, мерджимек чорбасъ и баклава. Според популярна градска легенда роденият през 1956 г. патриарх на фамилията Мехмет Айгюн отваря един от първите ресторанти за дюнери в Кройцберг в далечната 1978 г. Шест години по-късно, през 1984 г., Мехмет открива първия си грил ресторант Hasir и днес в Берлин има цели петнадесет от тях. През 2015 г. фамилията Айгюн разширява бизнеса си и открива луксозен 5-звезден хотел в центъра на Берлин, наречен Titanic Deluxe, със състоянието, натрупано от продажбата на дюнери.

Освен дюнери ресторантът Hasir предлага множество други традиционни турския ястия на скара Фотограф: Йордан Тодоров

Както много други храни в Германия, така и цената на дюнера в последните месеци нарасна с около 2 евро. Мнозина недоволстват от това, но според Пер Мьорлинг, ако берлинчани искат наистина качествени дюнери, те трябва да са готови да платят толкова, колкото от години плащат за гурме бургерите си. Пер твърди, че нежеланието на някои клиенти да плащат за определени етнически храни е индикатор за това как хората възприемат расовите и класовите различия сред емигрантите.

Едно място, което се опитва да превърне дюнера в новия гурме бургер, е ресторантът Kebap With Attitude (Gipsstraße 2, 10119 Berlin). Той отваря врати през 2019 г. с претенциозното (и по хипстърски иронично) име Institute for Contemporary Kebaps и е разположен между закусвалнята Shiso, предлагаща гурме бургери от говеждо месо "Блекангъс", и японския ресторант Kuchi. Kebap with Attitude залага на висококачествени продукти и месо от региона на Бранденбург и въпреки доста високата цена - 14.50 евро, за класически берлински дюнер клиенти, особено в пиковите обедни часове, не липсват.

Освен традиционните лук, домати, краставица и зеле през годините към дюнера са добавени типичните за германската кухня сосове. След като опитва стотици дюнери, Пер развива "органична непоносимост" към това, което иронично нарича "Светата Троица на сосовете".