20 въпроса: Йоланда Едуардс

Каква суперсила бихте искали да притежавате?

О, да пея! Да пея добре.

Последният подарък, който направихте?

Една много специална гривна, която купих от плажа в Патмос за много близък приятел, за да запазим спомена за прекрасната седмица заедно. Получавам и ценя много книгите като подарък.

Израз или дума, която употребявате прекомерно?

YOLO, защото това е любимият ми проект. А YOLO затваря кратко в себе си една житейска мантра, в която вярвам - You Only Live Once.

Къде бихте искали да живеете?

Гърция.