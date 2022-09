Кинофестивал: Венеция вярва на сълзи

Журито около Джулиан Мур със сигурна ръка подмина всички по-конвенционални истории и награди по-оригиналния и по-политическия поглед върху света около нас. И по-женския. Двете най-високи награди бяха присъдени на жени.

Голямата наградата на журито, както и наградата за дебютен филм взе коренно различен семеен филм. Французойката от сенегалски произход Алис Диоп е документална режисьорка и във Венеция представи първия си игрален филм, в който пресъздава случай от собствения си живот. Преди години бременната Диоп посещава процеса срещу сенегалката Фабиен Кабу, убила бебето си. Режисьорката е потресена от жестокото престъпление, но едновременно с това разпознава нещо в Кабу, което медиите не разказват - човека зад престъплението и обстоятелствата, които водят до него. "Сен Омер" е филм с документален почерк, в по-голямата си част показва говорещи глави в голата съдебна зала на градчето Сен Омер, където Лоранс (Кабу, превъплътена от Гуслаги Маланда) е оставила 15-месечната си дъщеря на плажа, за да я погълне морето.

Лоранс, както и Рама (Кайе Кагаме като алтер его на Диоп) не отговарят на клишетата за сенегалски имигрантки във Франция. И двете са високо образовани - Лоранс е дошла, за да прави докторат върху Витгенщайн, Рама иска да напише съвременен мит за Медея по историята на Лоранс. Докато Лоранс разказва как една образована самоуверена жена постепенно изчезва в общество, което по никакъв начин не се интересува от нея, най-малко собствената й амбициозна майка, бременната Рама, наблюдавайки процеса, започва да преработва собствената си сложна връзка с майка си. Получава се много интимен поглед върху отношенията между майки и дъщери, какъвто досега не е разказван.

Златният лъв беше присъден за втори път на документален филм, на режисьорката Лора Поатрас ("Гражданинът 4" за Едуард Сноудън) за забележителния "Всичката красота и кръвопролитие", който съчетава поне два филма в един: портрет на фотографката Нан Голдин, която като тинейджър е изхвърлена от дисфункционалното си буржоазно семейство в предградие в САЩ, успява да пребори депресията и разтърсва художествения свят с автентичните портрети на субкултурата на Ню Йорк през 80-те години.

All the Beauty and the Bloodshed

Източник: Nan Goldin