Книга: "Еротичната интелигентност" на Естер Перел

Според белгийската терапевтка Естер Перел, когато хората започнат да бъркат близостта със сливане, това е лоша поличба за секса. Тя е убедена, че за да поддържаме страстта към другия, трябва да има граница, която да прекосим. "Еротиката изисква отделност. С други думи, еротичното процъфтява в пространството между нас и другия. За да общуваме интимно с любимия човек, трябва да можем да понасяме тази бездна, забулена в несигурност", пише Перел в книгата си "Еротичната интелигентност" (Mating in Captivity). Тя излезе в нов превод на Детелина Иванова от изд. "Изток-запад" (Предишното издание е от 2013 г. и на изд. "Векста"). Книгата вече се е превърнала в учебник за сексолози, психолози, терапевти, но е подходящо четиво за всички непрофесионалисти, които искат да разберат динамиката в съвременните взаимоотношения. Докато четете за еротичната интелигентност, усещането е, че чувате дрезгавия успокояващ глас на Естер Перел, която ви говори с познат акцент, ако сте слушали подкастите й Where Should We Begin, How's Work или TED лекциите й.