Сюрреалистичният живот на Леонора Карингтън

През 2005 г. английско-мексиканската художничка и писателка Леонора Карингтън (1917 - 2011) влиза в историята с рекордна цена за жив артист сюрреалист, когато нейната картина Juggler (1954 г.) е продадена на търг за 700 000 евро. През май 2022 г. картината The Garden of Paracelsus се превръща в най-скъпо продадената нейна творба (3.1 милиона евро). Именно огромната разлика между двата рекорда мнозина посочват като едно от най-осезаемите доказателства за непрестанно нарастващия интерес към личността и творчеството на Леонора Карингтън. Също толкова показателни са и изложбите с включени нейни творби, които текат в момента във Венеция и Лондон.

Картината на Карингтън Portrait of the Late Mrs Partridge (1947), част от изложбата The Milk of Dreams на Биенале във Венеция Преглед на оригинала

Заглавието на The Milk of Dreams, 59-ата международна художествена изложба на Биеналето във Венеция с участието на над двеста артисти от шейсет страни (до 27 ноември 2022 г. в Giardini-Arsenale), всъщност е заимствано от едноименната книга на Леонора Карингтън. По думите на кураторката Сесилия Алемани в нея "артистката описва магически свят, в който животът непрекъснато се преосмисля през призмата на въображението. Освободен и пълен с възможности свят, в който всеки може да се промени, да се трансформира, да стане нещо или някой друг". Книгата е публикувана през 2013 г., две години след смъртта на Карингтън.

Surrealism and Magic: Enchanted Modernity в Peggy Guggenheim Collection във Венеция е първата мащабна международна заемна изложба, която се фокусира върху интереса на сюрреалистите към магията, алхимията и окултното и включва около шейсет творби на повече от двадесет артисти, сред които и Леонора Карингтън. В една от залите са събрани картините Attirement of the Bride на Макс Ернст и Portrait of Max Ernst на Леонора Карингтън. В своята картина Ернст изобразява Карингтън като вещица и магьосница, докато Карингтън рисува Ернст като алхимик и шаман. Освен личната им връзка и общия им интерес към магията, алхимичната и животинската символика творбите разкриват влиянието на Карингтън върху Ернст.

Grandmother Moorhead‘s Aromatic Kitchen, 1975 Източник: Charles B. Goddard Center for Visual Performing Arts, Oklahoma

Едно от най-красноречивите изображения на самата Леонора Карингтън е нейният автопортрет от 1937 г., който беше част от завършилата наскоро изложба Surrealism Beyond Borders в Tate Modern в Лондон. Артистката, приличаща на вещица, е седнала на антропоморфен стол и жестикулира към изправена хиена, която, изглежда, е под нейното заклинание.