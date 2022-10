Брад Пит и Ник Кейв дебютираха като художници

58-годишният Брад Пит лично представи пред журналистите в Тампере своите творби, включени в изложбата, която продължава до 15 януари. Между деветте работи се откроява Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time - гипсов панел, фиксирал момент на стрелба между осем човешки фигури. Биографична изглежда и първата скулптура на Пит, наречена House A Go Go - миниатюрна къща, направена от дървесна кора, закрепена с тиксо.

"За мен изкуството е саморефлексия. Размисъл върху това къде съм сгрешил във взаимоотношенията си, къде съм съучастник и къде жертва. Това, което виждате, е резултат на процеса, които наричам радикална инвентаризация на самия себе си", коментира Брад Пит. Той не смята себе си за художник, а за човек, който упражнява "самостоятелен, много тих, тактилен вид спорт".

Актьорът Брад Пит и гипсовото му произведение Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time

За куратора на музея творческата игра между Хаусаго, Кейв и Пит е проект в развитие. Отнема им две години да оформят структурата на експозицията и съвсем съзнателно взимат решение да не обявяват имената на Ник Кейв и Брад Пит предварително. Присъствието им на пресконференцията по повод представянето на We е изненада за всички присъстващи, които имат шанса да прекарат половин час в компанията на един от най-известните актьори в Холивуд и да чуят историята зад всяка една от творбите му.

И макар Пит да не е единственият актьор, намерил утеха в друга арт дисциплина (същото правят Питър Фолк, Силвестър Сталоун, Джим Кери, Джони Деп, Пиърс Броснан), интересът към новото му хоби е огромен. Може би защото според Хаусаго в артистичните търсения на Пит се усеща най-силно самоиронията и уязвимостта.