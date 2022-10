Храна и мир - тенденции и новости от наградите The Best Chef

Темата накратко Набиращата авторитет международна награда е родена в социалните мрежи в Полша.

Шеф-готвачите днес са със статут на рок звезди и влиянието им далеч надхвърля кухнята и кулинарните теми.

Понятия като "устойчивост" все по-често се използват за чисто маркетингови цели.

Испанският готвач Давид Муньос (3 звезди Michelin за неговия ресторант DiverXO в Мадрид) беше избран за най-добър готвач в света за втора поредна година на наградите The Best Chеf. Официалната церемония за 2022 г., както и продължилите близо седмица сателитни събития се състояха неотдавна в Мадрид, родния град на двукратния шампион в основаните през 2017 г. международни награди за готвачи. Журито мотивира първото място на Муньос с неговата "силно лична, непредсказуема, мечтана кулинарна вселена". Втори остана Рене Реджепи (ресторант Noma в Копенхаген с 3 звезди Michelin), а трети Джоан Рока (ресторант El Celler de Can Roca в Джирона, Испания, с три звезди Michelin).

Изборът е на около триста и петдесет души. Създаването на годишната класация започва с гласовете на Топ 100 от предходната година плюс нови лица, предложени от разнородни професионалисти и дори любители в областта на кулинарията. Преминалите първоначалната селекция сто участници са класирани с гласове на експерти и готвачи (имащи по-голяма тежест в крайния резултат със 70 процента от гласовете).

"За разлика от голяма част от други международни класации, сред които звездите Michelin и The World´s 50 Best Restaurants, нашите награди се фокусират не върху ресторантите, а върху самите готвачи. И макар сред гласуващите да има кулинарни журналисти, фотографи, любители на гастрономията, най-голям процент от резултата се определя от самите готвачи. Като професионалисти те са най-доброто възможно жури за други готвачи", казва за "Капитал" полската фармацевтка и изследователка в областта на невронауките Йоана Шлусарчик, създателка на наградите The Best Chef заедно със своя съпруг, италианския гастроном Кристиан Гадау, който по думите й е работил "почти всичко" в ресторантьорския бизнес.