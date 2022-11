Проблемът с комунизма и други истории

Тя възприема тези трудности като предизвикателство и това я мотивира да продължи с изследването на близкото минало. Етнографската ѝ работа в Белене води до документалния филм "Проблемът с комарите и други истории" (2007), продуциран от АГИТПРОП и реализиран заедно с Андрей Паунов. Когато получава достъп до архивите, започва работа и върху доктората си. Изследва и архивите по темата в САЩ, Великобритания и Унгария.

"Инициирах и обширен исторически проект, за да изследвам историите на мъжете и жените, оцелели от политическите репресии на комунистическия режим. Проведох множество интервюта с хора, които са имали нещо общо с лагерите - по време на и след комунизма. Неусетно това стана работата на живота ми. Настоящата изложба е един опит да се предаде същата тази история чрез изкуството."

Лилия прекарва значително време в Белене между 2003 и 2007 г. "Това повлия изначално на разбирането ми за историята и паметта за българския гулаг. Щом веднъж си се потопил в културата, знанието за страната и живота в България, изведнъж става важно как най-добре да се предаде този опит на небългарска публика."

Като важни източници тя цитира ранните мемоари, публикувани от оцелели между 1991 и 1994, много от тях самиздати, към днешен момент достъпни само в антикварни книжарници. Като основни трудове в тази посока Топузова цитира книгата на френско-българския философ Цветан Тодоров (Voices from the Gulag: Life and Death in Communist Bulgaria), базирана на филма на Атанас Киряков "Оцелелите", журналистическите изследвания на Христо Христов, филмите на Ана Петкова; академичния сборник с документи, публикуван през 1991 г. ("Политически опасни лица"), и сборника със статии на журналисти от в. "Демокрация", включващ най-вече свидетелства от ранните години на прехода ("Българският гулаг: свидетели").