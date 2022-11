Най-добрите 10 адвент календара

Приказните истории наDisney. За да се върнем към мистичния и вълшебен ореол, който добрите истории създават около празниците, от издателство "Егмонт" са подготвили специален коледен календар, в който зад всеки ден от месец декември е скрита малка книжка, във формат 10 на 10. Подбрани са най-добрите двадесет и четири класики на Disney: от "Мечо пух", до "Цар лъв", "Ариел", "Пинокио", както и най-новите любими на децата днес като "Замръзналото кралство". Всяка една книжка от своя страна има двадесет и четири страници с богати илюстрации. Именно подобни адвент календари насърчават четенето и могат да са като врата към по-богати читателски приключения. В книжарниците или с безплатна доставка от egmontbulgaria.com

"100 бири". В случая са само двадесет и четири, но пък такива, които си заслужават и са подходящи за зимните дни. Експертите по крафт бири, които са основната част в екипа на "100 бири" следят най-новите тенденции и технологии и нямат търпение да споделят уменията си за един по-различен адвент календар. Тяхната версия включва коледни и зимни бири, специално произведени за празниците, както и някои редки лимитирани бири. Разбира се, този календар е по-тежък и въпреки че отново има капачета с дни, по-скоро прилича на кашон, но пък крие разнообразие от стилове пиво, което е приготвено в най-различни държави. Поръчка от 100beers.bg

New Yorkerпъзели. Превърналият се вече в задължителен и традиционен, адвент календарът на американското списание The New Yorker, включва двадесет и четири малки пъзела. Картините са коледни илюстрации от корици на списанието през последните десетилетия и е хубаво забавление за цялото семейство. Обратното броене до празниците, може да събуди и страст към някое ново хоби - като редене на пъзели. Всеки ден сто нови парчета ще провокират сръчността ви. Минималната възраст е десет години и най-бързият и близък начин за поръчване е от Amazon в Европа.