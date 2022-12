Wine Generator и Casavino "Черни връх"

Празникът е споделена радост и веселие на трапеза, и най-добрият му партньор е виното. Просто защото това е най-изтънчената и възвишена форма на ферментацията. Но виненият свят е сложен, многопластов и необятен, неизбежно подвластен и на моди или мимолетни настроения. Как да се ориентираме в него? Може би най-важният ориентир е този, че вината са само два вида: тези, които харесваме, и тези, които не харесваме.

Ето две нови места, в които да и изберем, и да разберем кои са те.

Wine Generator

All we need is wine пише на дъската пред Wine Generator - винен магазин, бар, или, както се определя - "винен хъб". Създателите му са част от малкото общество, което преди 20 години се зае с отглеждането на винена култура в България - най-вече със списание "Бакхус", и после - с DiVino. Без преувеличение - просветители.

Магазинът е на кьоше, буквално. През прозорците му като от наблюдателница може да следите какво се случва на завоя на "Раковски". С чаша вино, естествено.