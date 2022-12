Храна на вятъра, или как да намалим разхищението по празниците

В България регламентът гласи, че ако един бизнес иска да дари храна, той първо трябва да плати ДДС-то ѝ, което се явява чист разход. Друг проблем е, че към Българската хранителна банка може да се дарява единствено храна, която е пакетирана и има поне още няколко дни срок на годност, за да може тя да се транспортира до логистичните им центрове и след това да достигне до всички неправителствени организации и социални домове, с които банката работи. Така, ако например един супермаркет реши да дари кисело мляко, управата му трябва първо да свали преждевременно кофичките от рафтовете и след това да плати ДДС, което се явява сериозна пречка пред мотивацията на бизнеса да дарява излишната храна и да намалява отпадъците.

Да спасиш храна

Въпреки законодателните бариери, които стоят пред даряването на храна от бизнеса, все пак има възможности разхищението на ниво заведения и магазини да се намали, и то с помощта на всеки от нас. За година и половина в България път си проправи мобилното приложение foodObox, което свързва крайния потребител с различни заведения за хранене като пекарни, сладкарници, ресторанти, супермаркети и други. Чрез него храната, която е годна, но ще бъде изхвърлена, ако не се реализира, се продава с отстъпка от поне 40 процента. Принципът на работа е прост - крайният потребител влиза в приложението, вижда кои обекти наоколо са се включили и предлагат храна, резервира своята кутия чрез foodObox и я взима и плаща на място. Получаването обикновено е в края на работния ден, но има и оферти, които са за обяд или за сутрешните часове.

Подобни приложения се използват в голяма част от света (Too Good To Go, Flashfood и др.), но доскоро бяха неразработена бизнес ниша в България. Само за година и половина тръгналата от София услуга foodObox се разрасна и обхвана също Пловдив, Варна, Бургас, Русе, а отскоро и Букурещ. Приложението е било свалено 38 хиляди пъти до момента и според неговата инициаторка и съоснователка на бизнеса Джейн Димитрова голяма част от потребителите са поръчвали повече от веднъж. "Статистиките ни показват, че около 80% от хората, които са ползвали foodObox повече от веднъж, стават наши редовни потребители. Има хора, които са стигали до поръчка на над 40 кутии на месец, т.е. хранели са се предимно от нашите кутии", добавя Джейн, която е била част от екипа на Too Good To Go в Италия.

Храните, които най-често се "спасяват" с приложението, са печива и сладкиши. "Сладкарските и пекарските обекти често имат излишък, тъй като обикновено поддържат витрината пълна по цял ден, за да има разнообразие и какво да привлече погледа на минувача. Друга причина е, че печивата често на следващия ден вече са твърди и неподходящи за продажба, макар и да са годни. Сладкарниците, особено тези, които използват предимно натурални продукти, също често използват приложението ни, за да не изхвърлят в големи количества", разяснява тази тенденция Джейн Димитрова.