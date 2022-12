Моята 2022

Албена Шкодрова

Bitch и The Truth About Animals на Луси Кук. A Tale for the Time Being на Рут Озеки.Лесни за четене и доста приятни: поредицата за Корморан Страйк на Робърт Галбрейт (всъщност Дж. К. Роулинг) Последната виждам, че току-що е излязла на български - "Мастиленочерно сърце". Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles на Шантал Акерман. Датира от 1975 г., но аз го открих едва тази година, когато сп. Sight and Sound и Британската филмова академия го обявиха за най-добрия филм в историята на киното.Не са нови, но аз ги открих тази година, то може ли човек да смогне. Три чудни кримки: The Sinner, Wallander и Mare of Easttown, заради фантастичната чувствителност и актьорска игра съответно на Бил Пулман, Кенет Брана и Кейт Уинслет. Мистичният, тъмен френски Zone Blanchе и, ако някой е пропуснал, налудничавата и великолепна Marcella.Две фантастични експозиции на Пражката национална галерия: изкуството на дългото столетие (1796 - 1918) и Първата република (1918 - 1938). Чудесно курирани, от забележителната колекция на галерията и много добре разказани. Fase, Four Movements To The Music of Steve Reich . Това е първият танцов спектакъл на Тереза де Керсмакер, изключителен белгийски хореограф. Премиерата е била през 1982 г., сюжетът принадлежи на индустриалната епоха, а хореографията е едва ли не безвременна. През тази година Fase за първи път се представи от нова генерация танцьори, Rosas. Хипнотично представление, човек може да долови в него от магията на дервишките танци - в съвършено различен контекст, разбира се.Льовенските дни на виолончелото през юни, Тримата Коен. Juçara Marçal - Delta Estácio Blues - Ao Vivo.Изключителна ми се стори статията за изчезването на британските общи земи, т.нар. commons, в The New Yorker. Чете се почти като поезия и повдига един станал невидим въпрос - за превръщането на общото в частно и последствията от това ( The Theft of the Commons, Eula Biss , June 8, 2022).Discord. Създава изображения от устни инструкции.Външна батерия за смартфон. Започнах да нося такава, за да работи древният ми (от гледна точка на Apple) телефон. Възприела съм като кауза да вадя телефона, почти скъсания му кабел и пауър банката, все едно разнасям болен на носилка с все системите. Това е моят протест срещу политиката на Apple (и много други) да ти извиват ръцете, така че периодично да изхвърляш работеща и прескъпа техника.Моравска Силезия. Това е моето откритие на годината. Странна, нелесна за обикване, но изключителна част от Европа. С много характер и причудлива смесица от ранен индустриализъм, соц и постсоц.Украйна, разбира се, но също гладуващите в Судан и жените в Афганистан, протестиращите в Иран.лиминалност