Книги: Силата на съжалението и новото начало

Но веднъж започнали битката с нашия по-мързелив, по-хедонистичен или по-интровертен "аз", как да задържим темпото в маратона и да печелим? В статистиката успехът при "новогодишните обети" рязко пада след първите шест месеца. Милкман дава няколко обяснения, валидни общо за нашите провали: плановете ни се строят на глинените крака на надценена воля. Ако познаваме по-добре врага в себе си, ще идентифицираме местата на буксуване и тъкмо там ще се наградим с парче "сладост". Това ще повиши "глюкозата", решимостта ни да продължим. Друга причина е, че слагаме каруцата пред коня: отново, втренчваме се в издръжливостта. А е по-добре да видим в центъра на сцената навика, нарочен за промяна. Той влиза в ролята на нашия опонент като в боксов или тенис мач. Щом сме нащрек за изненадите, те ни бутат далеч от леността и отегчението. Гъвкавостта най-често предвещава успех. Както и търпението.

The Power of Regret: How Looking Backward Moves Us Forward, Daniel H. Pink (2022).

How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want, Katy Milkman (2021).