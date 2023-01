Мелодия на годината 2023

Без да е всъщност ново име на сцената, Каролин Полачек изгради кариера на сигурно и постепенно развитие, което мина и през дуото Chairlift, композиране на песни на Бионсе и турне с Дуа Липа. Pang (2019) срещна съвсем ново ниво на признание (както и трибуна в TikTok), а сега очакваният на 14 февруари Desire, I Want to Turn Into You е възможно да се окаже кулминация на пътя ѝ до момента.

Четири години след концептуалния и придружен от филм с Алисия Викандер I'm Easy to Find, The National обявиха First Two Pages of Frankenstein. В деветия им албум ще бъдат замесени Тейлър Суифт, Фийби Бриджърс и Суфян Стивънс, имена, с които групата по един или друг начин работи в последно време.