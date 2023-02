Книга | Ник Кейв и Шон О' Хейгън - "Вяра, надежда и клане"

Според Кейв съчетанието между преодоляване и вдъхновение е, когато си "наистина уязвим", когато съществуваш "в близост с крах". "На това място можем да се почувстваме необикновено живи и възприемчиви за всякакъв вид неща - в творчески и духовен план [...] нюансирано място, което се усеща едновременно опасно и изобилстващо с потенциал - мястото, където могат да се случат големи промени."

Искреността му може да е неочаквана, като се има предвид, че в първите разменени въпроси и отговори с О'Хейгън Кейв казва колко не обича интервютата. В разговорите им става въпрос и за новите отношения между публичните личности и публиката: "По ирония на съдбата културата на пробуждането (woke culture) е сходна с фундаменталисткия религиозен импулс [...] В театъра на културата на остракиране има един перформативен аспект, който по съществото си е отмъстителен."

"Вяра, надежда и клане" се появи на български в края на миналата година, само два месеца след англоезичното си издание. Заглавието Faith, Hope and Carnage реферира към албума Carnage от 2021 г. на Ник Кейв и най-доверения му съавтор през годините - Уорън Елис.

Макар и българското издание да се появява изненадващо бързо, то би трябвало да намери читателите си без особени усилия. Въпреки че Nick Cave & The Bad Seeds винаги заобикалят България по време на турнетата си, през последното десетилетие в София свириха бившите членове на групата Хюго Рейс и Мик Харви, документалните филми за и със Ник Кейв - 20,000 Days on Earth (2014), концертният Idiot Prayer (2020), в който Кейв свири в празната лондонска зала "Александра палас" по време на първия локдаун, както и най-новият, This Much I Know to be True (2022, покриващ част от темите в настоящата книга), бяха показвани в София, а двата романа на Кейв - "Смъртта на Бъни Мънро" и "И магарето видя ангела", са преведени на български език.