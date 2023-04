Трите "ре" на дизайна днес

Около 2000 г. бях в София със сборна изложба, посветена на 100-те емблематични предмета на италианския дизайн от Втората световна война до края на миналия век. Всъщност това беше и първата голяма пътуваща изложба за италиански дизайн, обиколила света. За мен винаги са били важни две роли в професията ми като куратор - позиционирането на италиански дизайн в света и съставянето на колекции, показвайки по нов начин работата на големите майстори или преоткривайки автори, останали в сянка.

От последното ми идване в София професията на дизайнера е видимо променена. В момента всичко е дизайн. Разбира се, това води и до недоразумения. Не трябва да се забравя, че може да говорим за дизайн единствено когато той е дело на цялостен проект. Новите дизайнери са също така предприемачи, които промотират собствения си труд и дейност. Има и дизайнери, които работят с големите фирми, но те днес са изключения в сравнение със следвоенния период в Италия, когато говорим за подем на този бранш. Тогава предметите са били функционални и удобни и са били създавани най-вече от необходимост, днес ситуацията е различна. Революцията в дизайна в момента започва отдолу нагоре, чрез установяването на различни микроикономики.

Проектът To Re or Not to Re на JVLT/JoeVelutto