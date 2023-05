Пловдив танцува: акцентите на 15-я One Dance Week

История на няколко нива ще предложи Марко д'Агостин от Италия - с Best Regards той отдава почит към починалия си ментор в изпълнителските изкуства Найджъл Чарнок (1960-2012), основател на DV8 Physical Theatre, с който става един от иновативните автори в съвременния танц във Великобритания през 80-те и 90-те.

C A R C A Ç A / CARCASS на Марко да Силва Ферейра от Португалия

След като закри миналогодишното издание с "Бизон", Марко да Силва Ферейра отново има какво да покаже пред публиката - C A R C A Ç A (22 май), копродукция с One Dance Week, ще представи синтез между фолклор, улични танци, разсъждения за общата памет и паралелната история на маргинализираните и колонизираните.

На 27 май световната си премиера ще направи "Необичайно семейство" на Клер Дюран-Друен от Франция, който ще използва седем танцьори от различни общности, с различни физически и поведенчески предизвикателства в търсене на "нови форми на танца" и поставяне на въпроса кой може или не може да се изявява на сцена.

Програмата ще завърши със "Силата на хубостта" на родения в Тунис Мохамед Тукабри (28 май), в който танцът пресъздава усещането за загуба на корените и отношенията между майка и син, както и MOS на Йоанна Параскевопулу от Гърция, работила с преди гостувалите у нас Димитрис Папайоану и Христос Пападопулос (2 юни).