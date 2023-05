Книга | Джон Банвил - "Април в Испания"

Корицата на "Април в Испания" е на София Попйорданова, работила също така по "Синята китара" и "Сняг".

Въпреки че се появява на английски през 2021 г., всъщност това не е най-новата му книга, което само свидетелства за продуктивността на 77-годишния писател. През 2022 г. излезе романът The Singularities, в който той се заема с една от най-амбициозните си като размах истории до момента, като разказва няколко паралелни истории и дава нов живот на някои от героите и сюжетните линии в The Book of Evidence (1989) и други романи.