Първо айрянът, после баницата: глюкозна революция с Джеси Инчауспе

В България имаме таратор, който също предотвратява резки пикове на глюкоза в организма. "Знам за вашето полезно кисело мляко - много протеини, полезни мазнини и бактерии, възползвайте се", съветва биохимичката.

Самата Джеси Инчауспе дава много вариации на подобни предястия с кисело мляко в новата си книга, която излезе тази година и още не е преведена на български - Glucose Goddess Method: The Four Week Guide To Cutting Cravings, Getting Your Energy Back, And Feeling Amazing. Но в инстаграм профила ѝ също са споделени някои от тези идеи като репички с кисело мляко. "Ако трябва да обобщим: модерната наука доказва много от древната мъдрост в храненето", казва Инчауспе.

Закуска

Ако започнем деня със сладка закуска, все едно се качваме на влакче в увеселителен парк и още от ранни часове кръвната ни захар се изстрелва нагоре, после рязко спада и ни се доспива преди обед, чувстваме вълчи глад, ядем много, после пак се изкачваме с влакчето нагоре и така цял ден. До същото водят и тестени закуски, въпреки че ако трябва да избирате между сладко и тесто, по-малкото зло е тестото. В България често баницата се придружава с айрян-задължително изпийте първо айряна.Една идеална закуска би включвала яйца, кашкавал, сирене, домати и краставици.

Разходка или кратка гимнастика след хранене

Освен храната, която приемаме, може да укротим глюкозния пик след хранене с разходка или други упражнения като клекове, и то докато гледаме телевизия например. Останем ли седнали след хранене, глюкозата залива клетките ни и претоварва митохондриите. "Това е поредният случай, когато благодарение на науката виждаме защо дадена традиция е била възприета - ако съкращаваме мускулите чрез тренировка или разходка, митохондриите имат по-голям капацитет за изгаряне", казва Инчауспе.